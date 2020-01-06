В Уфе свернули поиски женщины, без вести пропавшей в канун нового года

6 Янв. 2020 2020-01-06T11:26:58+03:00

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В Уфе прекращены поиски пропавшей без вести Инны Крудовой. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт». Напомним, 37-летняя женщина последний раз давала о себе знать в канун Нового года 30 декабря. Ее искали как полицейские, так и волонтеры. Исчезновение сильно тревожило родственников Инны — ведь она нуждалась в медицинской помощи. Однако к счастью, все обошлось.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал ориентировку на пропавшую буквально вчера, а уже сегодня, 6 января, стало известно о прекращении поисков. Активисты заявили, что Инна найдена живой и невредимой. О том, где и при каких обстоятельствах удалось найти уфимку, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU