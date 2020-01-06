2020-01-06T10:16:51+03:00
Происшествия

Ночью в Башкирии неизвестный водитель насмерть задавил молодого мужчину

Автомобилист скрылся с места ДТП
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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В Янаульском районе Башкирии 5 января за час до полуночи неизвестный водитель насмерть задавил мужчину и скрылся с места ДТП. Госавтоинспекция разыскивает нарушителя и свидетелей происшествия.

Инцидент произошел на шестом километре автодороги Янбарис–Кисак-Каин–Айбуляк. Жертвой наезда оказался 33-летний местный житель. Он скончался от полученных травм до приезда медиков.

– Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП просим сообщить в дежурную часть УГИБДД МВД по РБ по телефону 8(347)235-51-11 либо в любое отделение полиции, – передали в дорожной полиции.

Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии было зафиксировано шесть ДТП, в которых пять человек получили травмы и трое – погибли. Еще одна авария с летальным исходом случилась в Учалинском районе. Во врезавшейся в дерево легковушке погибла супружеская пара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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