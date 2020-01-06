2020-01-06T09:30:35+03:00
Общество

В Минздраве Башкирии опровергли информацию об оставшихся без лекарств детях

Никаких обращений от пациентов и организаций, заявляет ведомство, не поступало
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Минздравфото: Минздрав
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В министерстве здравоохранения Башкирии прокомментировали информацию о нехватке лекарств для детей, перенесших трансплантацию печени. В ведомстве сообщили, что для пациентов этой группы препараты закупаются федеральным министерством в рамках программы 12-ти высокозатратных нозологий. В республику лекарства поставляются из Москвы и «распределяются пациентам пофамильно» – их данные внесены в единый регистр.

– В настоящий момент пациенты данными препаратами полностью обеспечены. В Министерство здравоохранения республики обращений по поводу нехватки каких-либо препаратов для этих пациентов не было - ни от пациентов, ни от медицинских организаций, – заявили в Минздраве.

Тем не менее в ведомстве отметили, что готовы «оперативно решать вопросы, связанные с лекарственным обеспечением».

ИСТОЧНИК KP.RU

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