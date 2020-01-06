В Башкирии из искореженного автомобиля достали тела супругов

6 Янв. 2020 2020-01-06T08:54:44+03:00

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В ДТП в Учалинском районе Башкирии погибла супружеская пара. Об этом сообщает республиканская ГИБДД.

Трагическая авария произошла на седьмом километре трассы Учалы-Межозерное. Водитель Daewoo Nexia, 51-летний житель Челябинской области, не удержался на дороге, съехал с нее и протаранил дерево. От сильного удара легковушку буквально разворотило.

фото: ГИБДД РБ

В результате происшествия от полученных травм погиб водитель и его 58-летняя супруга. Их тела из салона искореженного автомобиля извлекали сотрудники МЧС. Им пришлось срезать крышу. Сейчас дорожная полиция устанавливает все детали инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU