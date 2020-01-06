Молодой уфимец покончил с собой после тяжелого разрыва с девушкой

6 Янв. 2020 2020-01-06T08:31:11+03:00

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В Уфе совершил суицид 20-летний парень. Его похороны состоялись в канун Нового года, 31 декабря. По одной из версий, на опрометчивый поступок молодого человека толкнул тяжелый разрыв с девушкой.

По данным портала ProUfu.ru, парень переехал вместе с родителями в столицу Башкирии из Баймакского района. В Уфе он окончил колледж и совсем недавно начал работать. Источник издания пояснил, что за несколько дней до самоубийства молодой человек крупно поссорился с девушкой, после чего пара разбежалась – не исключено, что именно тяжелое расставание и стало причиной самоубийства. Во всяком случае родственники покончившего с собой уфимца обвиняют в этом именно его бывшую.

Напомним, накануне Нового года во время ремонта трагически погиб 17-летний школьник из того же Баймакского района.

ИСТОЧНИК KP.RU