2020-01-06T08:31:11+03:00
Происшествия

Молодой уфимец покончил с собой после тяжелого разрыва с девушкой

Парню было всего 20 лет
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В смерти молодого человека родственники обвиняют его бывшую девушкуВ смерти молодого человека родственники обвиняют его бывшую девушкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Уфе совершил суицид 20-летний парень. Его похороны состоялись в канун Нового года, 31 декабря. По одной из версий, на опрометчивый поступок молодого человека толкнул тяжелый разрыв с девушкой.

По данным портала ProUfu.ru, парень переехал вместе с родителями в столицу Башкирии из Баймакского района. В Уфе он окончил колледж и совсем недавно начал работать. Источник издания пояснил, что за несколько дней до самоубийства молодой человек крупно поссорился с девушкой, после чего пара разбежалась – не исключено, что именно тяжелое расставание и стало причиной самоубийства. Во всяком случае родственники покончившего с собой уфимца обвиняют в этом именно его бывшую.

Напомним, накануне Нового года во время ремонта трагически погиб 17-летний школьник из того же Баймакского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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