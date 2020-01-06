Уехал на «копейке», вернулся на самолете: парень из Башкирии спасал бедствующих людей в США

6 Янв. 2020 2020-01-06T09:39:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Уроженец башкирского города Учалы Алексей Дашкин спасал пострадавших от урагана «Дориан» в США. После получения американской лицензии пилота, мужчина выполнял полеты между Майами и Багамскими островами.

Как сообщает издание «Учалинская газета», Алексей окончил колледж горной промышленности, после чего отправился «покорять Москву на «копейке», а вернулся на личном самолете». В прошлом году он поступил на учебу в США и получил лицензию пилота. Затем учалинец бросился на помощь бедствующим от урагана «Дориан» жителям Багамов. Стихия, повлекшая за собой катастрофические разрушения, привел к десяткам жертв, а также повредила и разрушила порядка 13 тысяч домов.

Пройдя тяжелые испытания на чужбине, в декабре Алексей вернулся в родной город, чтобы встретить Новый год с близкими и родственниками.

ИСТОЧНИК KP.RU