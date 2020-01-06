2020-01-06T09:06:43+03:00
Общество

В канун Нового года в Уфе без вести пропала женщина с каштановыми волосами

Уже неделю о местонахождении Инны Крудовой ничего неизвестно
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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В Уфе за день до Нового года без вести пропала 37-летняя Инна Крудова. Об этом сообщают волонтеры «Лиза Алерт». По данным активистов, последний раз женщину видели 30 декабря. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Обеспокоенные родственники сначала обратились в полицию, а затем к поисковикам, однако спустя неделю после пропажи уфимку так и не удалось разыскать. По информации волонтеров, Инна нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост – 168 см, полное телосложение, каштановые волнистые волосы, серо-голубые глаза. В день пропажи была одета в черную короткую дубленку с капюшоном, розовую водолазку, синие джинсы, бежевые сапоги с мехом, черную вязаную шапку и серый шарф.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Инны Крудовой, просят обратиться по телефону горячей линии «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или 112. Волонтеры нуждаются в помощи добровольцев. Инфорг поиска – Елена (8-987-099-70-92).

ИСТОЧНИК KP.RU

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