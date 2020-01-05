Уфимка убила любовника, обвинив его в попытке изнасилования при третьей девушке

5 Янв. 2020 2020-01-05T17:16:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Кровавая драма произошла в начале апреля прошлого года в одной из уфимских квартир. 40-летняя женщина напала с ножом на своего 44-летнего сожителя и изрезала его ножом, отчего тот скончался на месте от острой кровопотери.

Сначала в разговоре со следователям Алина (здесь и далее имена изменены) сообщила, что они с гражданским супругом отмечали его день рождения. Он пришел с работы, а вечером отправился в магазин за спиртным, а вернулся домой вместе со своей бывшей одноклассницей. Алина утверждала, что она всего лишь зашла в спальню, как следом ввалился пьяный сожитель и, угрожая ножом, начал ее раздевать, душить, заламывать руки и пытаться изнасиловать. Понимая, что в соседней комнате находится посторонний человек, женщина попыталась высвободиться: выхватила нож и, обороняясь, нанесла три удара по ногам супруга, после чего выбежала в зал и позвонила сыну, а тот уже вызвал скорую и полицию. Алина в слезах уверяла, что супруг пытался ее убить, ведь он и так часто ее бил и душил, когда напивался.

Позже женщина все же изменила свои показания. Оказалось, что в тот вечер сожитель лег пораньше спать, а ей вместе с одноклассницей мужчины хотелось продолжить застолье. Алина зашла в спальню, чтобы выведать, куда муж спрятал водку, а получив отказ, разозлилась и несколько раз ударила его ножом по ногам, распоров вены и артерии.

В итоге уфимку признали виновной по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности» и приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU