«Как выглядит предательство!»: в Уфе на мороз выкинули бойцовскую собаку, прожившую с хозяевами 10 лет

5 Янв. 2020 2020-01-05T16:49:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе бойцовская собака осталась на улице, потому что оказалась ненужной своим хозяевам.

Печальную историю стаффордширского терьера по кличке Рокки рассказала уфимская зоозащитница Елена Жданова. По ее словам, хозяева просто выставили пса на улицу, на мороз, совершенно не заботясь о том, как она будет выживать. К счастью, для Рокки нашлись новые хозяева, которые согласились приютить собаку, любить и заботиться о ней - хоть и за сотни километров от прежнего дома.

- Вот так вот выглядит предательство. Легко и просто: прожил с людьми десять лет, а потом стал не нужен, - подписала Елена трогательное видео, на котором отправляет собаку в дальнюю дорогу. – Отправила в Москву на ПМЖ к очень хорошим людям. Там его точно не предадут!

Напомним, что похожая история произошла в Уфе в конце ноября прошлого года: там горожане обратили внимание на одинокого бойцовского пса, который ехал в маршрутке. Как оказалось позже, хозяева купили собаку, а после развода просто избавились от нее, как от ненужной вещи. Стаффу Ярику, благодаря Елене Ждановой, также нашли новых хозяев в Санкт-Петербурге, и сейчас пес живет с ними и учится заново доверять людям.

В Уфе хозяева выгнали на улицу бойцовскую собаку, которая прожила с ними 10 лет //05.01.

ИСТОЧНИК KP.RU