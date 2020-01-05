2020-01-05T15:57:01+03:00
Общество

Слабый снег и гололед: какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 6 января

Ночью подморозит до -15, а днем потеплеет до 0 градусов
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Башкирии завтра, 6 января. По данным Башгидрометцентра, в республике выпадет небольшой снег, а на дорогах образуется гололед. Ветер будет дуть юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит -3; -8 градусов, при прояснении подморозит до 15, а днем прогреется до -5; 0 градусов.

В Уфе также ожидаются пасмурная погода и слабый снег. Скорость ветра не превысит 1-4 метров в секунду, поэтому можно смело отправляться на прогулку или лыжную вылазку. Столбики термометров покажут всего -4; -1 градус, поэтому можно сменить теплые пуховики и шубы на удобную прогулочную куртку, и вперед - наслаждаться последними деньками уходящих новогодних каникул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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