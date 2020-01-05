Под Уфой столкнулись два автомобиля: водителя зажало в смятом салоне

5 Янв. 2020 2020-01-05T12:54:15+03:00

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Вчера вечером, 4 января, под Уфой, на повороте в деревню Алексеевка столкнулись «Лада Гранта» и «Фольксваген Поло». Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что водителя отечественной «легковушки» зажало в искореженном салоне, пришлось использовать специальное оборудование, чтобы разрезать металл и вытащить пострадавшего, после чего его передали прибывшей бригаде скорой помощи.

Фото: УГЗ по г. Уфе

- Всего в результате аварии пострадали два человека: водитель и пассажир «Лады Гранты». Причины ДТП сейчас выясняются, - уточнили в пресс-службе Управления гражданской защит по Уфе.

Напомним, что вчера еще одна жуткая авария произошла в Благоварском районе республики: там на трассе 21-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и врезался в ограждение моста. В аварии разбились две 19-летние сестры-близняшки: одна девушка погибла на месте, вторую с травмами доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU