2020-01-05T14:58:30+03:00
Происшествия

В Уфе новогоднее дружеское застолье закончилось побоищем

Пострадавший с черепно-мозговой травмой находится в больнице, а его обидчик – в полиции
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Жестокой дракой завершились новогодние дружеские посиделки между двумя уфимцами. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, мужчины 46 и 25 лет продолжали отмечать праздник и, разгоряченные алкоголем, стали выяснять отношения. Когда словесные аргументы закончились, друзья набросились друг на друга с кулаками. В итоге старший приятель оказался в больнице с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг. Второго, 25-летнего безработного хулигана, оперативники задержали по горячим следам и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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