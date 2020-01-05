В Уфе новогоднее дружеское застолье закончилось побоищем
Жестокой дракой завершились новогодние дружеские посиделки между двумя уфимцами. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, мужчины 46 и 25 лет продолжали отмечать праздник и, разгоряченные алкоголем, стали выяснять отношения. Когда словесные аргументы закончились, друзья набросились друг на друга с кулаками. В итоге старший приятель оказался в больнице с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг. Второго, 25-летнего безработного хулигана, оперативники задержали по горячим следам и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU