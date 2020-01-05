«Дарю детям новогоднюю сказку»: житель Башкирии уже 15 лет украшает свой двор снежными скульптурами

5 Янв. 2020 2020-01-05T18:17:41+03:00

Хабир Мурзабаев признается, что ледяные сказочные персонажи радуют и взрослых. и детей

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Житель деревни Старомусятово, что в Бурзянском районе Башкирии, создает во дворе своего дома настоящую новогоднюю сказку. Уже 15 лет Хабир Мурзабаев украшает улицу разноцветными фигурами сказочных персонажей, вылепленных из снега и льда. Тут и Дед Мороз, и Снегурочка, и новогодний поезд, и часы, которые бьют 12 часов, диковинный динозавр и экзотическая морская звезда – каждая скульптура выполнена с любовью и тщательно раскрашена.

Фото: личная страница героя публикации

— Всем это очень нравится, еще я делаю горки для детей. Я наслаждаюсь процессом, а результат радует и детей, и взрослых, — признается мастер. – Люблю дарить детям новогоднюю сказку.

Односельчане мужчины подтверждают, что всем очень нравится яркое украшение улицы, а дети вообще в полном восторге и каждый день приходят поиграть возле скульптур.

- Молодец, всем на радость и себе в удовольствие, - пишет Анастасия А.

Фото: личная страница героя публикации

- Спасибо тебе, друг! Ты, как всегда, молодец! Несёшь добро, оптимизм, красоту, любовь в эту жизнь и окружающим! Так держать! – подбадривает Аниса Б.

- Вот чем занимаются жители деревни в будни, когда не пьют самогон, - шутит Ильнур Т.

Фото: личная страница героя публикации

ИСТОЧНИК KP.RU