2020-01-05T18:17:41+03:00
Общество

«Дарю детям новогоднюю сказку»: житель Башкирии уже 15 лет украшает свой двор снежными скульптурами

Хабир Мурзабаев признается, что ледяные сказочные персонажи радуют и взрослых. и детей
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: личная страница героя публикацииФото: личная страница героя публикации
Изменить размер текста:

Житель деревни Старомусятово, что в Бурзянском районе Башкирии, создает во дворе своего дома настоящую новогоднюю сказку. Уже 15 лет Хабир Мурзабаев украшает улицу разноцветными фигурами сказочных персонажей, вылепленных из снега и льда. Тут и Дед Мороз, и Снегурочка, и новогодний поезд, и часы, которые бьют 12 часов, диковинный динозавр и экзотическая морская звезда – каждая скульптура выполнена с любовью и тщательно раскрашена.

Фото: личная страница героя публикации

Фото: личная страница героя публикации

— Всем это очень нравится, еще я делаю горки для детей. Я наслаждаюсь процессом, а результат радует и детей, и взрослых, — признается мастер. – Люблю дарить детям новогоднюю сказку.

Односельчане мужчины подтверждают, что всем очень нравится яркое украшение улицы, а дети вообще в полном восторге и каждый день приходят поиграть возле скульптур.

- Молодец, всем на радость и себе в удовольствие, - пишет Анастасия А.

Фото: личная страница героя публикации

Фото: личная страница героя публикации

- Спасибо тебе, друг! Ты, как всегда, молодец! Несёшь добро, оптимизм, красоту, любовь в эту жизнь и окружающим! Так держать! – подбадривает Аниса Б.

- Вот чем занимаются жители деревни в будни, когда не пьют самогон, - шутит Ильнур Т.

Фото: личная страница героя публикации

Фото: личная страница героя публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Чувствую себя униженной»: на уфимскую общественницу в кинотеатре напал хулиган
«Дарю детям новогоднюю сказку»: житель Башкирии уже 15 лет украшает свой двор снежными скульптурами
Уфимка убила любовника, обвинив его в попытке изнасилования при третьей девушке
«Как выглядит предательство!»: в Уфе на мороз выкинули бойцовскую собаку, прожившую с хозяевами 10 лет
Слабый снег и гололед: какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 6 января
В Уфе новогоднее дружеское застолье закончилось побоищем
В Башкирии эко-активисты окружили шихан Куштау «живой изгородью»
Под Уфой столкнулись два автомобиля: водителя зажало в смятом салоне
В Башкирии спасли шестерых заблудившихся рыбаков
В Башкирии в жутком ДТП разбились молодые сестры-близняшки
В Уфе владелица иномарки задавила мужчину, перебегавшего дорогу
«Хватит сидеть за столами!»: Радий Хабиров предложил жителям Башкирии активнее заниматься спортом