В Башкирии в жутком ДТП разбились молодые сестры-близняшки

5 Янв. 2020 2020-01-05T11:54:18+03:00

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Сегодня, в ночь на 5 январе, в Благоварском районе произошло ДТП, в котором погибла молодая девушка. Как сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, на 21-м километре автодороги Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли 21-летний водитель отечественной «четырнадцатой» не справился с управлением, вылетел с дороги и на скорости врезался в ограждение моста. От полученных травм на месте погибла 19-летняя пассажирка ВАЗа, а ее сестра-близнец с травмами и ушибами была срочно доставлена в больницу. Сам же виновник аварии практически не пострадал.

Сейчас в причинах и обстоятельствах рокового ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU