2020-01-05T10:31:50+03:00
Происшествия

В Уфе владелица иномарки задавила мужчину, перебегавшего дорогу

От полученных травм житель Сибая скончался на месте
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Вчера вечером, 4 января, в Уфе произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Как сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, 60-летний житель Сибая решил перебежать дорогу в неположенном месте на улице Менделеева. В этот момент его сбила иномарка «Фольксваген Поло», за рулем которой находилась 48-летняя уфимка. От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи. По факту смертельного наезда начато разбирательство.

- За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 7 автомобильных аварий, в которых два человека погибли и 10 получили травмы, - отметили в пресс-службе ведомства. – Также за сутки сотрудниками дорожной полиции выявлено более 2100 нарушений ПДД, задержан 41 нетрезвый водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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