В Башкирии спасли шестерых заблудившихся рыбаков

5 Янв. 2020 2020-01-05T11:51:27+03:00

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Вчера, 4 января, спасателям поступило сообщение, что неподалеку от поселка Авдон в Уфимском районе потерялись шесть человек. На поиски немедленно выехали спасатели от Госкомитета Башкирии по ЧС, и хотя уже было уже поздно и темно, потерявшихся людей удалось быстро отыскать.

- Позже выяснилось, что друзья отправились на рыбалку, но застряли в поле на обратном пути, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Республиканский Госкомитет по ЧС напоминает, что выезжать за пределы города не стоит, когда на улице сильный снег или метель, а на дорогах гололед и снежные наносы. Если вы все же решили не отменять поездку, позаботьтесь, чтобы в вашей машине была аптечка и теплые одеяла или спальники, а также фонарик, туристическая горелка, запас топлива, продуктов и питьевой воды.

ИСТОЧНИК KP.RU