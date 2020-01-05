«Хватит сидеть за столами!»: Радий Хабиров предложил жителям Башкирии активнее заниматься спортом

5 Янв. 2020 2020-01-05T09:46:30+03:00

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В Башкирии в самом разгаре новогодние каникулы, и многие стараются их провести с пользой – занимаясь активным отдыхом, выбираясь с детьми на каток или лыжную прогулку. К прогулкам и спортивным занятиям располагает и ограничение продажи алкоголя в праздничные дни, а чтобы горожанам было чем заняться – в республике стартовали Новогодние семейные игры, которые пройдут с 4 по 6 января. Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях призвал жителей республики активнее принимать в них участие.

Фото: личная страница Радия Хабирова в социальной сети

- Организаторы отчитались, что в Новогодних семейных играх примут участие 28 тысяч мальчишек и девчонок из 1198 школ Башкортостана и 38 тысяч родителей. Кто не решился - звоните в ваши школы, успеете. Да и в целом, новогодние каникулы продолжаются, много мероприятий на улицах, во дворах, на стадионах. Хватит сидеть за столами, пора на лыжню, в лес, спортзал, каток или бассейн! – подбодрил Хабиров своих соотечественников.

ИСТОЧНИК KP.RU