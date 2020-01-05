2020-01-05T09:01:53+03:00
Происшествия

Житель Башкирии признался в жестоком убийстве матери, тело нашли только через два дня

За зверскую расправу над близким человеком мужчина отправился на 7 лет в колонию строгого режима
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Убийца не стал отрицать свою винуУбийца не стал отрицать свою винуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жителя Белебея суд признал виновным в жесткой расправе над собственной матерью и отправил его в колонию строгого режима.

Все произошло в марте прошлого года: сын пришел к матери в гости, и ночью у них произошла серьезная ссора. Мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, с кулаками набросился на престарелую мать и нанес ей 12 ударов по голове, от чего та скончалась, а убийца поспешил скрыться. Тело убитой нашла ее племянница через два дня: женщина забеспокоилась, что родственница не выходит на связь и обратилась за помощью к участковому. Вскрыв квартиру, им открылась страшная картина.

На след преступника удалось выйти очень быстро: против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть по неосторожности». Сам злоумышленник своей вины не отрицал, написал чистосердечное признание и активно помогал следствию. Приняв во внимание все эти смягчающие обстоятельства, а также проблемы со здоровьем у подсудимого, суд приговорил его к 7 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии сотрудницу психбольницы в собственном доме жестоко изнасиловал бывший муж
Бонни и Клайд из Башкирии вынесли дверь чужого дома в поисках денег на застолье
Бывший главный тренер «Уфы» возглавил клуб, который обыгрывал «Баварию»
«Просто прыгал, а теперь сын — сирота»: семья погибшего на батуте жителя Башкирии рассказали о причинах смерти
Звезда Comedy Woman рассказала, почему она уехала из Уфы
В горах Башкирии спасли троих заблудившихся мужчин
В Татарстане вандалы разрушили ледяные фигуры мастеров из Уфы
Полиция Башкирии заинтересовалась отцом, который не кормил ребенка несколько дней
В Башкирии снимают новогодние ограничения на продажу алкоголя
«Рядом кровавое пятно и следы лап»: в Башкирии волки задрали лошадь и жеребенка
Уфимские моржи получат новое место для зимнего купания
В Уфе избавились от фигур Деда Мороза и Снегурочки, которые наводили ужас на горожан
В Уфе котенок почти неделю прожил в вентиляционных каналах многоэтажки
В центре Уфы дважды сбили молодого парня – он скончался на месте ДТП
Девятерых человек, среди которых четверо детей, доставили в больницу после встречного ДТП в Башкирии
«Салават Юлаев» у себя дома уверенно обыграл московский ЦСКА
В Уфе из-за празднования рождества перекрыли движение по ряду улиц
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды жителям Башкирии в Рождество
«Сынок, дай хоть намёк! Тебе нечего бояться!»: в Уфе пропал 24-летний парень с инсулинозависимостью
Житель Башкирии попал в ДТП, в котором погибла семья из Челябинска
«Необходим срочный запрет»: парламент Башкирии намерен законодательно ограничить продажу снюса
В честь 75-летия Победы в Уфе отремонтируют несколько улиц