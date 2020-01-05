Житель Башкирии признался в жестоком убийстве матери, тело нашли только через два дня

5 Янв. 2020 2020-01-05T09:01:53+03:00

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Жителя Белебея суд признал виновным в жесткой расправе над собственной матерью и отправил его в колонию строгого режима.

Все произошло в марте прошлого года: сын пришел к матери в гости, и ночью у них произошла серьезная ссора. Мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, с кулаками набросился на престарелую мать и нанес ей 12 ударов по голове, от чего та скончалась, а убийца поспешил скрыться. Тело убитой нашла ее племянница через два дня: женщина забеспокоилась, что родственница не выходит на связь и обратилась за помощью к участковому. Вскрыв квартиру, им открылась страшная картина.

На след преступника удалось выйти очень быстро: против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть по неосторожности». Сам злоумышленник своей вины не отрицал, написал чистосердечное признание и активно помогал следствию. Приняв во внимание все эти смягчающие обстоятельства, а также проблемы со здоровьем у подсудимого, суд приговорил его к 7 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU