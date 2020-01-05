«Ребенок голодный»: пропавшего малыша из Башкирии через 4 дня нашли на съемной квартире

5 Янв. 2020 2020-01-05T08:46:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Баймакском районе Башкирии завершились поиски двухлетнего малыша, которого перед новым годом увез родной отец, после чего перестал выходить на связь. Как рассказала мать мальчика Лилия Р., она обнаружила сына на съемной квартире, куда его привез отец.

- Ребенок был весь голодный, холодный, муж рядом пьяный спит, - с ужасом вспоминает Лилия. – Забрала сына домой. До сих пор наесться не может.

А началась вся эта грустная история с того, что бывший муж Лилии, с которым они официально не разведены, но проживают раздельно, попросил провести новый год с сыном вместе. Он пообещал, что вернет ребенка матери 2 января, но уже 31 декабря перестал отвечать на звонки. Обеспокоенная Лилия сначала обзвонила всех родных и друзей мужа, а потом написала заявление в полицию.

- Муж до сих пор еще не протрезвел, поэтому поговорить с ним не удалось. Это очень безответственный поступок с его стороны. Ранее через опеку мы договорились, что он будет встречаться с ребенком, но сейчас надо этот порядок пересмотреть в суде, - уверена женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU