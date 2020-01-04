Житель Башкирии заявил, что понимает язык волков

4 Янв. 2020 2020-01-04T19:15:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Зианчуринского района Башкирии Алик Тукумбетов рассказал журналистам, что понимает язык волков.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», мужчина приманивает волков своим голосом, но в лес вместо ружья он берет фотоаппарат. По словам «охотника», встретить волков в местных лесах – всегда неожиданность. Но зимой дикие звери в поисках пищи могут подбираться все ближе и ближе к деревне.

Алик работает местным егерем. Он уверяет, что умеет общаться с волками на их языке. Он воет как «матерый старый волк». Иногда эти звуки слышат браконьеры, и стараются поскорее уехать из леса – встретиться с волком не хочет никто.

ИСТОЧНИК KP.RU