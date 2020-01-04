2020-01-04T19:15:47+03:00
Общество

Житель Башкирии заявил, что понимает язык волков

Мужчина приманивает диких зверей своим голосом
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Зианчуринского района Башкирии Алик Тукумбетов рассказал журналистам, что понимает язык волков.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», мужчина приманивает волков своим голосом, но в лес вместо ружья он берет фотоаппарат. По словам «охотника», встретить волков в местных лесах – всегда неожиданность. Но зимой дикие звери в поисках пищи могут подбираться все ближе и ближе к деревне.

Алик работает местным егерем. Он уверяет, что умеет общаться с волками на их языке. Он воет как «матерый старый волк». Иногда эти звуки слышат браконьеры, и стараются поскорее уехать из леса – встретиться с волком не хочет никто.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Башкирии заявил, что понимает язык волков
В Башкирии объявили штормовое предупреждение
У пассажира уфимского аэропорта нашли запрещенную литературу
Погода в Башкирии на 5 января
Молодой житель Башкирии погиб после посещения батутного центра
В Башкирии столкнулись ВАЗ-2114 и «Волга», один человек погиб
Жители Башкирии смогут увидеть лунное затмение
В Башкирии с начала года погибли шесть человек
Избитого уфимца возили в багажнике за поступок его брата
Стало известно, сколько в Башкирии проживает миллиардеров
В день запрета подростку из Уфы продали фанфурики
В Башкирии пьяный мужчина в новогоднюю ночь угнал такси
В Уфе водитель трамвая высадила пожилую женщину в сугроб
Залечь на дно не вышло: в Башкирии задержали опасного преступника из Тобольска
Житель соседнего региона заблудился в лесу и нашелся в Башкирии
«Нет связи. До спасателей не дозвониться!»: в Башкирии неравнодушные спасли на трассе молодую маму с ребенком
Из-за хлопка газа в уфимской пятиэтажке выбило стекла