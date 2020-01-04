В Башкирии объявили штормовое предупреждение
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
По данным МЧС республики, 5 января в регионе ожидаются сильные порывы ветра – до 17 метров в секунду. Обильных осадков на территории Башкирии не ожидается.
Водителей предупреждают, что помимо сильного ветра на трассах им может помешать мокрый снег, гололед и гололедица. Также возможно ухудшение видимости до 500 метров из-за тумана. Автолюбителям следует соблюдать скоростной режим и быть максимально внимательными на дорогах.
В Уфе сильно ветра не ожидается. Тем не менее, на дорогах столицы возможно образование гололеда.
ИСТОЧНИК KP.RU