2020-01-04T17:39:07+03:00
Общество

В Башкирии объявили штормовое предупреждение

В МЧС республики предупреждают об опасности
Рустем АХУНОВ
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Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Башкирии объявляется штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

По данным МЧС республики, 5 января в регионе ожидаются сильные порывы ветра – до 17 метров в секунду. Обильных осадков на территории Башкирии не ожидается.

Водителей предупреждают, что помимо сильного ветра на трассах им может помешать мокрый снег, гололед и гололедица. Также возможно ухудшение видимости до 500 метров из-за тумана. Автолюбителям следует соблюдать скоростной режим и быть максимально внимательными на дорогах.

В Уфе сильно ветра не ожидается. Тем не менее, на дорогах столицы возможно образование гололеда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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