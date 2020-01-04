У пассажира уфимского аэропорта нашли запрещенную литературу

4 Янв. 2020 2020-01-04T17:09:02+03:00

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В уфимском аэропорту сотрудники таможни обнаружили у мужчины запрещенную литературу.

В пресс-службе Башкортостанской таможни сообщили, что обладатель запрещенной литературы прибыл в Уфу из Стамбула. Как объяснил сам 34-летний мужчина, книгу «Крепость мусульманина» он приобрел в Саудовской Аравии для того, чтобы читать молитвы. Он не знал, что подобную литературу ввозить на территорию Российской Федерации запрещено.

В итоге книгу у мужчины изъяли и поместили в камеру хранения. Ее владельцу грозит административная ответственность. В Башкортостанской таможне рассказали, что прошлом году такую же книгу обнаружили у женщины, которая также прибыла в Уфу из Стамбула.

ИСТОЧНИК KP.RU