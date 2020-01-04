2020-01-04T15:12:12+03:00
Общество

Погода в Башкирии на 5 января

Жителей республики ждет тепло и снег
Рустем АХУНОВ
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Воскресенье, 5 января, в Башкирии будет теплым и снежным.

По данным Башгидромета, в республике ожидается мокрый снег и снег с дождем. Температура воздуха ночью опустится до -8 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 0 градусов. На юге региона в темное время суток возможны заморозки до -13.

В Уфе погода от средней по республике отличаться не будет. Ночью, утром и вечером возможен снег. Днем потеплеет до -1 градуса, а утром и вечером похолодает до -7.

Из-за резких перепадов температуры на дорогах Башкирии возможно образование ледяной наледи. Водителей просят быть максимально внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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