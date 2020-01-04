Молодой житель Башкирии погиб после посещения батутного центра

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:42:42+03:00

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В Стерлитамаке погиб молодой отец, который получил серьезную травму спины в батутном центре.

Известно, что 24-летний мужчина решил весело провести время еще до Нового года – 26 декабря. В центре он получил неизвестную травму, которая и привела к гибели. Все произошло в одном из самых крупных торговых центров Стерлитамака – «Сити Молл». Скончался пострадавший в минувшую пятницу, 3 января.

В Следкоме Башкирии прокомментировали, что по факту случившегося сыщики организовали доследственную проверку. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства нелепой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU