В Башкирии столкнулись ВАЗ-2114 и «Волга», один человек погиб
На трассе в Башкирии столкнулись ВАЗ-2114 и ГАЗ-3110, водитель «Лады» погиб.
По данным ГИБДД республики, смертельная авария произошла на вечером 3 января на 64 километре трассы Чишмы – Киргиз-Мияки. По неустановленным пока причинам столкнулись две отечественные легковушки, которые ехали во встречном направлении.
В результате столкновения 34-летний водитель ВАЗ-2114 погиб на месте, его 29-летняя пассажирка оказалась в больнице. Травмы также получили водитель и пассажирка «Волги».
Всего за минувшие сутки в республике зарегистрировали 11 аварий, в которых погиб один человек и еще 16 получили травмы. За 24 часа автоинспекторы поймали 73 пьяных водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU