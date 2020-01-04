2020-01-04T12:51:52+03:00
Происшествия

В Башкирии столкнулись ВАЗ-2114 и «Волга», один человек погиб

Авария произошла в Давлекановском районе республики
Рустем АХУНОВ
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На трассе в Башкирии столкнулись ВАЗ-2114 и ГАЗ-3110, водитель «Лады» погиб.

По данным ГИБДД республики, смертельная авария произошла на вечером 3 января на 64 километре трассы Чишмы – Киргиз-Мияки. По неустановленным пока причинам столкнулись две отечественные легковушки, которые ехали во встречном направлении.

В результате столкновения 34-летний водитель ВАЗ-2114 погиб на месте, его 29-летняя пассажирка оказалась в больнице. Травмы также получили водитель и пассажирка «Волги».

Всего за минувшие сутки в республике зарегистрировали 11 аварий, в которых погиб один человек и еще 16 получили травмы. За 24 часа автоинспекторы поймали 73 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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