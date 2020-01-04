4 Янв. 2020 2020-01-04T11:21:06+03:00

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В ночь с 10 на 11 января жители Башкирии смогут увидеть лунное затмение.

Как сообщили в уфимском планетарии, явление состоится ночью с 10 на 11 января. Примечательно, что произойдет оно в лунное затмение. В этот момент наша планета будет находиться между солнцем и луной.

В планетарии объяснили, что явление будет видно лишь про хороших погодных условиях. Тем не менее, каких-то серьезных изменений в видимости небесных тел не стоит.

- Уменьшение яркости Луны едва ли будет заметно. Она начнет входить в полутень 10 января в 22.07 по уфимскому времени. Максимум затмения наступит 11 января в 00.11. Общая продолжительность затмения составит 4 часа и 5 минут, - объяснили в планетарии.

ИСТОЧНИК KP.RU