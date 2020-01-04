В Башкирии с начала года погибли шесть человек

4 Янв. 2020 2020-01-04T10:04:07+03:00

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С начала года несчастные случаи забрали жизни шестерых человек.

По данным госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, всего с начала года в республики произошло 44 пожара. Чаще всего они происходили из-за употребления алкогольных напитков и курения. За первые дни года пожары унесли жизни двух человек. В дорожно-транспортных происшествиях за первые два дня нового года погибли еще четверо человек.

По поручению главы республики, с 30 декабря по 8 января все аварийные службы Башкирии работают в режиме повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU