Избитого уфимца возили в багажнике за поступок его брата

4 Янв. 2020 2020-01-04T08:52:27+03:00

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Жителя Уфы избили, украли и возили в багажнике машины из-за долгов брата.

По данным прокуратуры, в августе 2019 года компания молодых людей распивала спиртное. Один из них обнаружил пропажу 60 тысяч рублей со своей банковской карты. Без суда и следствия ребята признали виновным еще одного своего приятеля, которого не было рядом.

Дома у «воришки» они обнаружили его брата. Не мудрствуя лукаво, они схватили молодого человека и засунули в багажник автомобиля. После этого они принялись возить его по городу, периодически избивая.

Спастись пленнику удалось лишь благодаря прохожей, которая заметила происходящий рядом ужас, и вызвала полицию. Свою вину похитители признали лишь частично.

Прокуратура передала дело для рассмотрения в Калининский районный суд Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU