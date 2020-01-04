Избитого уфимца возили в багажнике за поступок его брата
Жителя Уфы избили, украли и возили в багажнике машины из-за долгов брата.
По данным прокуратуры, в августе 2019 года компания молодых людей распивала спиртное. Один из них обнаружил пропажу 60 тысяч рублей со своей банковской карты. Без суда и следствия ребята признали виновным еще одного своего приятеля, которого не было рядом.
Дома у «воришки» они обнаружили его брата. Не мудрствуя лукаво, они схватили молодого человека и засунули в багажник автомобиля. После этого они принялись возить его по городу, периодически избивая.
Спастись пленнику удалось лишь благодаря прохожей, которая заметила происходящий рядом ужас, и вызвала полицию. Свою вину похитители признали лишь частично.
Прокуратура передала дело для рассмотрения в Калининский районный суд Уфы.
ИСТОЧНИК KP.RU