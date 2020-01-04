Стало известно, сколько в Башкирии проживает миллиардеров
Обладатели внушительных капиталов заплатили в бюджет больше 72 миллионов рублей
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В Башкирии проживают 10 миллиардеров, заплативших в бюджет республики 72,3 миллиона рублей НДФЛ.
По данным портала «Ufatime», эти 10 граждан обеспечили 6,5% от общих поступлений в казну Башкирии от НДФЛ.
Журналистам удалось вычислить количество миллиардеров через налоговую службу, в которые последние декларировали свои доходы в конце года. За год количество миллиардеров в республике выросло на три человека.
Также в Башкирии зарегистрировано 1774 автомобилей стоимостью более 3 миллионов рублей. Их владельцы уплачивают в казну региона налог на роскошь.
ИСТОЧНИК KP.RU