В день запрета подростку из Уфы продали фанфурики

3 Янв. 2020 2020-01-03T19:52:51+03:00

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Активисты проекта "Контроль" решили проверить, соблюдается ли "сухой закон" в магазинах Уфы. Напомним, 3 января, действует полный запрет на продажу спиртного в Башкирии. Контролеры прошли по 20 точкам и убедились, что в основном магазины соблюдали требования закона, однако приобрести "фанфурик" из-под полы им все же удалось. Более того, его продали несовершеннолетнему.

На улице Пушкина уфимец выдал подростку суррогат прямо из частного дома. Активисты вызвали на место полицию и на горе-продавца составили протокол. Человек же, сообщивший об этой точке продажи "фанфуриков" на горячую линию, получит две тысячи рублей в награду.

Активисты намерены проводить рейды и в следующие дни, ведь 4, 5 и 6 января в республике действует частичное ограничение на торговлю горячительными напитками, купить их можно лишь с 10 до 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU