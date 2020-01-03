2020-01-03T18:34:34+03:00
Происшествия

Залечь на дно не вышло: в Башкирии задержали опасного преступника из Тобольска

Теперь мужчине грозит тюремный срок до семи лет
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Вслух.руФото: Вслух.ру
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На днях в Тобольске двое мужчин напали на таксиста. Злоумышленники приметили его, когда тот остановился возле кафе, чтобы подобрать пассажира. Мужчины воспользовались своим авто, чтобы перегородить таксисту дорогу, после чего набросились на несчастного, избили и забрали его выручку - две тысячи рублей - и телефон.

30-летний пострадавший обратился в полицию, стражи порядка объявили преступников в розыск. По информации издания Вслух.ру, было возбуждено уголовное дело по признакам грабежа, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Один из нападавших к этому моменту уже покинул Тобольск и попытался залечь на дно в Башкирии, тут-то его и задержали. Его сообщнику тоже не удалось сбежать. Мужчины признали вину. Им грозят сроки до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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