В Уфе водитель трамвая высадила пожилую женщину в сугроб

3 Янв. 2020 2020-01-03T18:48:13+03:00

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Неприятный инцидент произошел накануне на севере Уфы. По словам очевидца, водитель трамвая высадил бабушку прямо в сугроб, при этом грубо нарушив правила дорожного движения.

Как следует из сообщения в группе «БашДТП», очевидец ехал в том самом трамвае и увидел, что водитель разговаривает по телефону и не обращает внимания на дорожную ситуацию. На остановке Богдана Хмельницкого пожилая пассажирка начала медленно спускаться, чтобы выйти из средней двери. В этот момент водитель закрыл двери, из-за чего палочка, которой пользовалась бабушка, осталась на улице.

- Все пассажиры кричали водителю, а та остановила трамвай и буквально высадила бабушку в сугроб, между остановками, - негодует автор сообщения. - Оставив ее стоящую в сугробе она продолжила ехать, разговаривая по телефону. Разве водитель не должен удостовериться в том, что все пассажиры вышли из трамвая?

ИСТОЧНИК KP.RU