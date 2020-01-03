Жителей Башкирии предупреждают о ледяном дожде и снежном накате

3 Янв. 2020 2020-01-03T15:12:01+03:00

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С сегодняшнего вечера, 3 января, погода в Башкирии начнет портиться. До 20:00 4 января в республике будет облачно и выпадут осадки.

В МЧС по региону сообщают, что уже ночью пойдет снег, а днем в субботу снегопад лишь усилится. Мокрый снег облепит провода и деревья. Вдобавок в отдельных районах республики ожидается ледяной дождь и гололед, возможен снежный накат - водителям рекомендуют учесть это прежде, чем садиться за руль.

- Ветер прогнозируется южный, юго-западный 7-12 м/с, с порывами до 18-23 м/с, - говорится в сообщении ведомства.

Ночью будет до -10 градусов ниже нуля, местами до -15, днем же по республике будет относительно теплая погода +1,-4 градуса, лишь в некоторых районах до -9.

ИСТОЧНИК KP.RU