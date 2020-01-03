Житель соседнего региона заблудился в лесу и нашелся в Башкирии
Мужчину отыскали спасатели
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вечером 2 января спасателей вызвали к деревне Амирово, что в Иглинском районе. В лесу неподалеку потерялся 63-летний мужчина.
Как рассказали в Госкомитете Башкирии по ЧС, изначально он вышел из деревни Чувашский пруд Челябинской области и заплутал, лишь к вечеру он добрался до Амирово. Оттуда мужчина позвонил сыну, но связь пропала. Тогда его близкие обратились за помощью к спасателям, объяснив, где искать их родственника.
Хотя было уже темно, сотрудники аварийно-спасательной службы быстро обнаружили потерявшегося мужчину.
ИСТОЧНИК KP.RU