Житель соседнего региона заблудился в лесу и нашелся в Башкирии

3 Янв. 2020 2020-01-03T17:44:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 2 января спасателей вызвали к деревне Амирово, что в Иглинском районе. В лесу неподалеку потерялся 63-летний мужчина.

Как рассказали в Госкомитете Башкирии по ЧС, изначально он вышел из деревни Чувашский пруд Челябинской области и заплутал, лишь к вечеру он добрался до Амирово. Оттуда мужчина позвонил сыну, но связь пропала. Тогда его близкие обратились за помощью к спасателям, объяснив, где искать их родственника.

Хотя было уже темно, сотрудники аварийно-спасательной службы быстро обнаружили потерявшегося мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU