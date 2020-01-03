В центре Уфы на улице врачи спасли 14-летнюю школьницу с сильнейшим алкогольным отправлением

3 Янв. 2020 2020-01-03T10:57:28+03:00

Девочку госпитализировали в одну из городских больниц

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Около восьми часов вечера 27 декабря бригаду скорой помощи вызвали к "Гостиному двору" в Уфе - посреди улицы 14-летней девочке стало плохо. Как сообщил "Комсомольской правде - Уфа" собственный источник в правоохранительных органах, прибывшие на место врачи диагностировали у подростка острое отравление этиловым спиртом. Восьмиклассницу экстренно доставили в реанимацию 22-й больницы.

При каких обстоятельствах девочка могла получить такое серьезное отравление, не ясно. Обстоятельства случившегося выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU