Безответственность или излишняя любовь? В Башкирии взрослые устроили ребенку опасные развлечения

3 Янв. 2020 2020-01-03T11:05:38+03:00

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Жители Салавата стали свидетелями рискованных развлечений на дороге. Увиденное они сняли на видео и опубликовали в соцсетях. В кадре - легковое авто, к которому привязан тюбинг. Спустя минуту на "ватрушку" садится ребенок, водитель заводит машину и выезжает на дорогу, а тюбинг с юным пассажиром несется следом.

Голос за кадром утверждает, что только за время съемки ребенок несколько раз рисковал оказаться под колесами проезжавших мимо автомобилей.

Пользователи отреагировали на видео единодушно, их возмутила безответственность взрослых. Некоторые порекомендовали авторам записи, видя подобное, сразу обращаться в полицию.

В Башкирии взрослые устроили ребенку опасные развлечения // 3.01.

ИСТОЧНИК KP.RU