Две девочки и их отец попали в больницу после ДТП в Башкирии

3 Янв. 2020 2020-01-03T09:26:03+03:00

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За четверг, 2 января, в Башкирии зарегистрировали 12 аварий. Самая серьезная из них - с тремя пострадавшими - случилась около полуночи на Южном обходе Иглино.

На дороге не смогли разминуться две встречные отечественные машины: ВАЗ-2109 и "Лада Гранта". "Девяткой" управлял 68-летний местный житель, а "Грантой" - 27-летний мужчина. В ДТП пострадали пассажиры первой: две девочки 12 и 16 лет и их 34-летний отец. Всех троих увезли в больницу.

В региональной госавтоинспекции уточнили, что причины аварии устанавливаются.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU