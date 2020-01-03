Две девочки и их отец попали в больницу после ДТП в Башкирии
Авария случилась в Иглинском районе
Фото: ГИБДД Башкирии
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За четверг, 2 января, в Башкирии зарегистрировали 12 аварий. Самая серьезная из них - с тремя пострадавшими - случилась около полуночи на Южном обходе Иглино.
На дороге не смогли разминуться две встречные отечественные машины: ВАЗ-2109 и "Лада Гранта". "Девяткой" управлял 68-летний местный житель, а "Грантой" - 27-летний мужчина. В ДТП пострадали пассажиры первой: две девочки 12 и 16 лет и их 34-летний отец. Всех троих увезли в больницу.
В региональной госавтоинспекции уточнили, что причины аварии устанавливаются.
Фото: ГИБДД Башкирии
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU