2020-01-03T09:26:03+03:00
Происшествия

Две девочки и их отец попали в больницу после ДТП в Башкирии

Авария случилась в Иглинском районе
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
Изменить размер текста:

За четверг, 2 января, в Башкирии зарегистрировали 12 аварий. Самая серьезная из них - с тремя пострадавшими - случилась около полуночи на Южном обходе Иглино.

На дороге не смогли разминуться две встречные отечественные машины: ВАЗ-2109 и "Лада Гранта". "Девяткой" управлял 68-летний местный житель, а "Грантой" - 27-летний мужчина. В ДТП пострадали пассажиры первой: две девочки 12 и 16 лет и их 34-летний отец. Всех троих увезли в больницу.

В региональной госавтоинспекции уточнили, что причины аварии устанавливаются.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Радий Хабиров показал своего младшего сына
Безответственность или излишняя любовь? В Башкирии взрослые устроили ребенку опасные развлечения
В центре Уфы на улице врачи спасли 14-летнюю школьницу с сильнейшим алкогольным отправлением
За Южным автовокзалом в Уфе построят высотки, детсады и школу
Две девочки и их отец попали в больницу после ДТП в Башкирии
Сегодня в магазинах Башкирии запрещено продавать алкоголь
Двое детей попали в больницу после катания на горке у Конгресс-холла в Уфе
В Уфе неизвестные обстреляли петардами окна многоэтажки
В Башкирии на сельской дороге столкнулись две легковушки, пострадали четыре человека
Дебютный альбом Ильдара Абдразакова номинирован на международную премию International Classical Music Awards
В Башкирии водители удивились необычному поздравлению от гаишников
Башкирия стала лидером среди регионов России по количеству «пьяных» преступлений
В Башкирии при загадочных обстоятельствах пропал 24-летний Кирилл Павловский
Стала известна причина смерти в Венгрии молодой пианистки из Уфы
Прокуратура выявила ряд нарушений в работе Башкультнаследия
Жительница Башкирии вонзила родному отцу нож в грудь