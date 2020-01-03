В Башкирии пьяный мужчина в новогоднюю ночь угнал такси

3 Янв. 2020 2020-01-03T19:03:36+03:00

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Новый год начался для таксиста из Башкирии с заявления в полицию. Мужчина отмечал праздник со своим приятелем в деревне Аднагулово Туймазинского района, его рабочее авто стояло во дворе. Утром после застолья, едва протерев глаза, он понял, что такси нет, как и приятеля.

Мужчина позвонил в полицию и сообщил приметы машины, самой явной из которых было лого сервиса на кузове. Через десять минут сотрудники Росгвардии приметили искомое авто в Туймазах, правда, машина уже была помята. За рулем обнаружился вдрызг пьяный собутыльник таксиста. Он даже не мог объяснить, где повредил машину. Как он умудрился доехать до города, тоже осталось загадкой. Стражи порядка передали угонщика полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU