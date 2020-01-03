Сегодня в магазинах Башкирии запрещено продавать алкоголь

3 Янв. 2020 2020-01-03T08:30:11+03:00

В следующие дни торговля спиртным тоже будет ограничена

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3 января в Башкирии действует "сухой закон" - в магазинах по всему региону запрещено продавать спиртные напитки. Напомним, башкирский парламент принял соответствующие поправки накануне новогодних праздников.

По новым правилам, 3 января торговля алкоголем в республике запрещена, а 4, 5 и 6 января приобрести горячительные напитки можно лишь в первую половину дня - с 10 утра до двух часов. В остальные дни каникул ограничений на продажу спиртного нет.

Следующие трезвые праздники ждут жителей республики ближе к лету: в дни сабантуев, на последний звонок, в День молодежи и День знаний.

ИСТОЧНИК KP.RU