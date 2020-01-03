2020-01-03T14:22:47+03:00
Общество

В Башкирии накануне нового года пропал молодой отец

От мужчины нет вестей с 29 декабря
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Близкие 27-летнего Михаила Чухнова из Башкирии уже пять дней не находят себе места. Днем 29 декабря мужчина вышел из дома в Иглино и пропал. Уже наступил 2020 год, а о Михаиле до сих пор ничего не известно. Дома его возвращения дожидаются жена и маленький сын. К поискам уже привлекли волонтеров.

По информации отряда "Поиск детей" в Иглино, в день исчезновения на Михаиле было черное пальто, темно-синие брюки, черная шапка и черные кроссовки.

Приметы: рост 180-182 см, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы русые.

Если у вас есть ценная информация об этом мужчине, позвоните в полицию 02, 020 или добровольцам 8-927-969-89-19, 8-917-383-56-87.

ИСТОЧНИК KP.RU

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