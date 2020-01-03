2020-01-03T10:16:09+03:00
Общество

За Южным автовокзалом в Уфе построят высотки, детсады и школу

Проект застройки утвердили городские власти
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация Уфы утвердила проект планировки квартала за Южным автовокзалом. На территории между улицами Зорге, Большой Гражданской, Братьев Кадомцевых и города Галле появятся высотные жилые дома и необходимая инфраструктура.

Как следует из постановления, подписанного мэром Уфы Ульфатом Мустафиным, новый жилой комплекс будет состоять из высоток по 17, 18 и 25 этажей в высоту. Рядом оборудуют крытые парковки и стоянки. Кроме того, в квартале обустроят детсады на 40 и 60 мест и школу на 1100 человек.

Всего в комплексе смогут разместиться 1362 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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