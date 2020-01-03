2020-01-03T07:32:02+03:00
Происшествия

Двое детей попали в больницу после катания на горке у Конгресс-холла в Уфе

Спасатели напоминают - эта горка небезопасна
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: УГЗ УфыФото: УГЗ Уфы
Изменить размер текста:

Новогодний отдых для двух юных уфимцев омрачился визитом больницу. Дети получили травмы, катаясь с несанкционированной горки. Это случилось днем, 2 января, возле Конгресс-холла "Торатау". Около половины пятого семилетняя девочка травмировалась, неудачно съехав со склона. Буквально через час на том же месте травмировался десятилетний мальчик. Обоих детей направили в больницу для обследования.

В Управлении гражданской защиты Уфы рассказали, что, несмотря на неоднократные предупреждения спасателей об опасности этой горки, родители все равно позволяют своим детям здесь кататься. К слову, пострадавшие школьники тоже находились на склоне вместе со взрослыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24