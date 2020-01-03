Двое детей попали в больницу после катания на горке у Конгресс-холла в Уфе
Новогодний отдых для двух юных уфимцев омрачился визитом больницу. Дети получили травмы, катаясь с несанкционированной горки. Это случилось днем, 2 января, возле Конгресс-холла "Торатау". Около половины пятого семилетняя девочка травмировалась, неудачно съехав со склона. Буквально через час на том же месте травмировался десятилетний мальчик. Обоих детей направили в больницу для обследования.
В Управлении гражданской защиты Уфы рассказали, что, несмотря на неоднократные предупреждения спасателей об опасности этой горки, родители все равно позволяют своим детям здесь кататься. К слову, пострадавшие школьники тоже находились на склоне вместе со взрослыми.
ИСТОЧНИК KP.RU