В Уфе неизвестные обстреляли петардами окна многоэтажки
Накануне в Уфе в квартале Энтузиастов произошел неприятный инцидент – в окна одной из многоэтажек неизвестные направили петарды. Когда фейерверки горели, они попадали прямо в стену жилого дома, отчего местные жители не на шутку перепугались. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», от попадания салюта в здание, был поврежден фасад.
— Это вообще не смешно, когда ты спиной прикрывая ребёнка, видишь откуда в тебя летит, а сделать ничего не можешь, - рассказал житель дома корреспондентам ГТРК «Башкортостан».
Возможно, произошла ошибка и любители фейерверков попросту неправильно установили петарды. Но факт нарушения техники безопасности налицо. Теперь в этом инциденте предстоит разобраться правоохранительным органам.
В Уфе неизвестные обстреляли петардами многоэтажку.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU