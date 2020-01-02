В Уфе неизвестные обстреляли петардами окна многоэтажки

2 Янв. 2020 2020-01-02T20:05:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в Уфе в квартале Энтузиастов произошел неприятный инцидент – в окна одной из многоэтажек неизвестные направили петарды. Когда фейерверки горели, они попадали прямо в стену жилого дома, отчего местные жители не на шутку перепугались. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», от попадания салюта в здание, был поврежден фасад.

— Это вообще не смешно, когда ты спиной прикрывая ребёнка, видишь откуда в тебя летит, а сделать ничего не можешь, - рассказал житель дома корреспондентам ГТРК «Башкортостан».

Возможно, произошла ошибка и любители фейерверков попросту неправильно установили петарды. Но факт нарушения техники безопасности налицо. Теперь в этом инциденте предстоит разобраться правоохранительным органам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/753021" frameborder="0"></iframe> В Уфе неизвестные обстреляли петардами многоэтажку.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU