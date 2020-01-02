2020-01-02T20:05:46+03:00
Общество

В Уфе неизвестные обстреляли петардами окна многоэтажки

Сейчас любителей пиротехники разыскивают
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: скриншот видео с канала издания UFA1.RU в YoutubeФото: скриншот видео с канала издания UFA1.RU в Youtube
Изменить размер текста:

Накануне в Уфе в квартале Энтузиастов произошел неприятный инцидент – в окна одной из многоэтажек неизвестные направили петарды. Когда фейерверки горели, они попадали прямо в стену жилого дома, отчего местные жители не на шутку перепугались. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», от попадания салюта в здание, был поврежден фасад.

— Это вообще не смешно, когда ты спиной прикрывая ребёнка, видишь откуда в тебя летит, а сделать ничего не можешь, - рассказал житель дома корреспондентам ГТРК «Башкортостан».

Возможно, произошла ошибка и любители фейерверков попросту неправильно установили петарды. Но факт нарушения техники безопасности налицо. Теперь в этом инциденте предстоит разобраться правоохранительным органам.

В Уфе неизвестные обстреляли петардами многоэтажку.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе неизвестные обстреляли петардами окна многоэтажки
В Башкирии на сельской дороге столкнулись две легковушки, пострадали четыре человека
Дебютный альбом Ильдара Абдразакова номинирован на международную премию International Classical Music Awards
В Башкирии водители удивились необычному поздравлению от гаишников
Башкирия стала лидером среди регионов России по количеству «пьяных» преступлений
В Башкирии при загадочных обстоятельствах пропал 24-летний Кирилл Павловский
Стала известна причина смерти, по которой погибла пианистка из Уфы
Прокуратура выявила ряд нарушений в работе Башкультнаследия
Жительница Башкирии вонзила родному отцу нож в грудь
«У него сломан нос и нога в трех местах»: уфимца после Нового года жестоко избили трое мужчин
В Башкирии резко выросла заболеваемость мышиной лихорадкой
В Башкирию на один день придет 27-градусный мороз
«Жить да жить девочкам»: в канун Нового года в Башкирии погибли две молодые матери
В новогоднюю ночь Уфу в порядок приводили более 200 машин
«Прости нас за все»: в первый день нового года Уфе от тяжелой болезни скончалась четырехлетняя девочка
За сутки в пожарах в Башкирии погибли четыре человека
Из крупнейшего в Уфе торгового центра эвакуировали 1500 человек
В новогоднюю ночь в Уфе толпа неизвестных избила мужчину
Заносы, накаты и ветер: погода в Башкирии на завтра, 2 января
Житель Башкирии закупился подарками для себя и жены с помощью найденной на улице карты
Глава Башкирии сказал, каких людей не подпустит к госаппарату
В Башкирии во время ремонта в собственном доме погиб 17-летний юноша
МЧС Башкирии предупредило жителей о надвигающейся непогоде
ДТП в Башкирии за пару часов до Нового года: один погибший, пострадал ребенок
В МВД объяснили, почему полицейские запретили уфимцам кататься на горках
В центре Уфы из-за парада снегурочек перекроют несколько улиц
Радий Хабиров пообещал помочь промышленникам
В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил молодую женщину
Праздник оказался испорчен: в новогоднюю ночь полицейские не пускали уфимских детей на горку