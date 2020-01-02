В Башкирии на сельской дороге столкнулись две легковушки, пострадали четыре человека

2 Янв. 2020 2020-01-02T18:45:18+03:00

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Сегодня, 2 января, в Белорецком районе Башкирии произошло ДТП с пострадавшими. По данным пресс-службы госкомитета республики по ЧС, на сельской дороге Белорецк-Отнурок столкнулись две легковушки – «Лада Приора» и «Volkswagen Polo». По предварительной информации, в аварии пострадали четыре человека.

Как сообщают в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС, один из пострадавших оказался заблокирован в машине, которая вылетела на обочину. Прибывшие на место спасатели деблокировали участника ДТП из железного плена.

Сейчас обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU