2020-01-02T17:57:23+03:00
Звезды

Дебютный альбом Ильдара Абдразакова номинирован на международную премию International Classical Music Awards

Имя народного артиста Башкирии фигурирует в двух номинация самой престижной премии в области звукозаписи
Мила КИЯН
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Ильдар Абдразаков считается одним из лучших исполнителей вердиевского репертуара. Фото: Мила КИЯНИльдар Абдразаков считается одним из лучших исполнителей вердиевского репертуара. Фото: Мила КИЯНФото: Мила КИЯН
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Всемирно известный уроженец Уфы, оперный бас Ильдар Абдразаков в минувшем году выпустил свой первый сольный диск «Verdi» с ариями итальянского композитора Джузеппе Верди. Диск немецкого лейбла «Deutsche Grammofhon», который башкирский бас записал с мексиканским тенором Роландо Виллазоном и оркестром ««Метрополитен» (Монреаль) под управлением канадского дирижера Янника Незе-Сегеда, номинирован на самую престижную международную оперную премию в области звукозаписи International Classic Music Awards.

Кроме того, запись постановки оперы «Итальянка в Алжире», которая произвела фурор на Зальцбургском фестивале в 2018 году, где народный артист Башкирии и Татарстана Ильдар Абдразаков исполнял главную мужскую партию, также номинирован на эту престижную премию.

Конкуренты у российского артиста весьма серьезные - всего среди номинантов 309 видео - и аудиозаписей 130 лейблов. Победителей премии назовут 21 января, а награды вручат 30 апреля в испанском городе Севилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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