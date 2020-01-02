Дебютный альбом Ильдара Абдразакова номинирован на международную премию International Classical Music Awards
Всемирно известный уроженец Уфы, оперный бас Ильдар Абдразаков в минувшем году выпустил свой первый сольный диск «Verdi» с ариями итальянского композитора Джузеппе Верди. Диск немецкого лейбла «Deutsche Grammofhon», который башкирский бас записал с мексиканским тенором Роландо Виллазоном и оркестром ««Метрополитен» (Монреаль) под управлением канадского дирижера Янника Незе-Сегеда, номинирован на самую престижную международную оперную премию в области звукозаписи International Classic Music Awards.
Кроме того, запись постановки оперы «Итальянка в Алжире», которая произвела фурор на Зальцбургском фестивале в 2018 году, где народный артист Башкирии и Татарстана Ильдар Абдразаков исполнял главную мужскую партию, также номинирован на эту престижную премию.
Конкуренты у российского артиста весьма серьезные - всего среди номинантов 309 видео - и аудиозаписей 130 лейблов. Победителей премии назовут 21 января, а награды вручат 30 апреля в испанском городе Севилья.
ИСТОЧНИК KP.RU