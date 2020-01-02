2020-01-02T13:16:55+03:00
Происшествия

Стала известна причина смерти, по которой погибла пианистка из Уфы

Сегодня 2 января с Элиной Валиевой прощаются родные
Эльвина АПАРИНА
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Девушка погибла 23 декабря в Будапеште, куда поехала отдыхать с молодым человеком.Девушка погибла 23 декабря в Будапеште, куда поехала отдыхать с молодым человеком.
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Сегодня, 2 января, в столице Башкирии попрощались с 27-летней пианисткой, которая погибла 23 декабря в Венгрии. Прощание проходит в зале на Южном кладбище. Церемония началась в 13-00, после чего ее похоронили.

Также стало известна точная причина смерти Элины Валиевой. Девушка погибла в душе в съемной квартире из-за утечки газа, которым она отравилась.

Напомним, что Валиева известна в музыкальных кругах – она училась в Московской государственной консерватории имени Чайковского, выступала на российских и международных площадках. Девушка погибла 23 декабря в Будапеште, куда поехала отдыхать с молодым человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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