Жительница Башкирии вонзила родному отцу нож в грудь
Накануне в Белорецке разыгралась семейная кровавая драма. В районную больницу доставили 63-летнего мужчину с ранением в груди. Как выяснили сотрудники полиции, ему в грудь вонзила нож родная дочь.
Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, стражи порядка оперативно нашли из задержали подозреваемую. Ей оказалась 40-летняя ранее судимая жительница Белорецка. Ее доставили в отдел полиции, где женщина дала признательные показания. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «причинения тяжкого вреда здоровью».
Известно, что ранение родному отцу женщина нанесла в ходе семейной ссоры. В тот день родственники совместно распивали спиртное.
ИСТОЧНИК KP.RU