Жительница Башкирии вонзила родному отцу нож в грудь

2 Янв. 2020 2020-01-02T11:45:27+03:00

Известно, что она уже была ранее судима

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Накануне в Белорецке разыгралась семейная кровавая драма. В районную больницу доставили 63-летнего мужчину с ранением в груди. Как выяснили сотрудники полиции, ему в грудь вонзила нож родная дочь.

Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, стражи порядка оперативно нашли из задержали подозреваемую. Ей оказалась 40-летняя ранее судимая жительница Белорецка. Ее доставили в отдел полиции, где женщина дала признательные показания. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «причинения тяжкого вреда здоровью».

Известно, что ранение родному отцу женщина нанесла в ходе семейной ссоры. В тот день родственники совместно распивали спиртное.

ИСТОЧНИК KP.RU