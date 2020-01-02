2020-01-02T14:15:49+03:00
Общество

В Башкирии при загадочных обстоятельствах пропал 24-летний Кирилл Павловский

Молодой человек может нуждаться в медицинской помощи
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Родные и близкие 25-летнего жителя Уфы Кирилла Павловского бьют тревогу: 27 декабря он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Родственники обратились в полицию и призвали жителей республики помочь им в поисках. У молодого человека инсулинозависимость и в этой связи он может нуждаться в медицинской помощи. На связь с родными он не выходит, в социальные сети не заходит.

По данным родных, у него не было конфликтов с матерью, другие родственники и друзья также не знают, где Кирилл может находиться.

В день пропажи Кирилл Павловский был одет в тёмно-зелёный удлинённый пуховик с капюшоном, чёрные зимние замшевые ботинки.

Приметы молодого человека: глаза светло-карие, волосы тёмно-русые, брови светлые, прямые. На руке черная татуировка - три розы.

Всех, кто знает о местонахождении молодого человека просят связаться с полицией по телефонам 02 или 112, либо позвонить родным по телефону: 89174084123.

ИСТОЧНИК KP.RU

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