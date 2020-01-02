В Башкирии водители удивились необычному поздравлению от гаишников

2 Янв. 2020 2020-01-02T16:36:58+03:00

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В новогоднюю ночь 2020 года сотрудники ГИБДД в Салавате необычным образом поздравили местных автомобилистов с праздником. Поздравление от дорожных полицейских попало на видео и быстро разлетелось по социальным сетям.

На видео видно, как по центральной улице Салавата едет колонна автомобилей с мигалками. Пользователи соцсетей поддержали стражей порядка и поблагодарили за необычное поздравление, передает ГТРК «Башкортостан».

Всего в новогоднюю ночь в Башкирии обеспечивали порядок более трех тысяч сотрудников регионального управления МВД.

В комментариях пользователи социальных сетей отметили, что сотрудникам правоохран6ительных органов приходилось проводить праздники на службе, за что их также поблагодарили жители республики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/752944" frameborder="0"></iframe> Необычное поздравление от сотрудников ГИБДД по Башкирии.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU