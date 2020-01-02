2020-01-02T16:36:58+03:00
Общество

В Башкирии водители удивились необычному поздравлению от гаишников

Сотрудники дорожной полиции устроили флеш-моб на улицах города Салават [видео]
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В новогоднюю ночь 2020 года сотрудники ГИБДД в Салавате необычным образом поздравили местных автомобилистов с праздником. Поздравление от дорожных полицейских попало на видео и быстро разлетелось по социальным сетям.

На видео видно, как по центральной улице Салавата едет колонна автомобилей с мигалками. Пользователи соцсетей поддержали стражей порядка и поблагодарили за необычное поздравление, передает ГТРК «Башкортостан».

Всего в новогоднюю ночь в Башкирии обеспечивали порядок более трех тысяч сотрудников регионального управления МВД.

В комментариях пользователи социальных сетей отметили, что сотрудникам правоохран6ительных органов приходилось проводить праздники на службе, за что их также поблагодарили жители республики.

Необычное поздравление от сотрудников ГИБДД по Башкирии.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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