Башкирия стала лидером среди регионов России по количеству «пьяных» преступлений

2 Янв. 2020 2020-01-02T15:35:58+03:00

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На днях Генпрокуратура России подвела статистику по преступлениям за январь-ноябрь 2019 года. Сотрудники ведомства провели анализ и выяснили, что в Башкирии за это время 10119 человек совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения.

По данным официальной статистики, Башкирия заняла в этом печальном рейтинге второе место, уступив лишь Свердловской области. Там за январь-ноябрь в «пьяных» преступлениях обвинили 10602 человека.

Как отметили в Генпрокуратуре России, рейтинг по регионам, где чаще всего происходили «пьяные» преступления, составлялся без учета численности населения отдельного субъекта.

По сравнению с 2018 годом количество людей, замешанных в преступлениях «на пьяную голову» снизилось на 16,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU